مصر السند للشعوب العربية.. كيف دعمت أم الدنيا الأشقاء عند الشدائد؟

«مصر السند والدعم للشعوب العربية».. هكذا وصف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، «أم الدنيا»؛ ليعبر عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهه بتقديم المساعدات الطبية واللوجيستية لدولة ليبيا الشقيقة جراء العاصفة دانيال، التي ضربت البلاد أمس الاثنين، وخلفت وراءها عددًا من الوفيات والمصابين، بالإضافة إلى عدد كبير في عداد المفقودين.

وأكد «المسماري»، أن هذا هو دائمًا مفهومنا عن مصر بأنها سند حقيقي لكل الليبيين عند الشدائد، مشيرًا إلى أنه يحاول إصلاح بعض الطرق بإنشاء جسور متحركة لتيسير حركة المواطنين.

وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، «الحداد في جمهورية مصر العربية لثلاثة أيام، تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا».

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية».

مصر تقدم مساعدات لسوريا للمساهمة في تخفيف الآثار الناجم عن الزلزال

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي وقفت فيها مصر بجوار الأشقاء العرب، إذ سبقتها مساعدات إلى سوريا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي، وذلك في إطار التضامن والدعم لسوريا الشقيقة، حيث حملت السفن مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية وكميات من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي، للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال.

مساندة فلسطين لإعمار البلاد

كما واصلت الدولة المصرية جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وذلك من خلال العمل المستمر على تعزيز الوحدة الفلسطينية وتحقيق التوافق على رؤية وطنية موحدة وإعمار البلاد، حيث خصصت مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وحينها أعلنت مصر دعمها لقطاع غزة واستعدادها لعلاج مصابي الاعتداءات الإسرائيلية وإرسال 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية تجهيز 11 مستشفى بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة، ودعم شمال سيناء بـ37 فريقا طبيا في مختلف التخصصات الطبية لعلاج مصابي الاعتداء الإسرائيلي.

مساندة السودان في كارثة الفيضانات

وولم تتخل مصر عن جارتها السودان في ظل أزمتها الشديدة نتيجة السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد خلال العام الماضي، إذ أرسلت طائرتين تحملان مساعدات إنسانية تشمل خيامًا وموادًا غذائية تقدر بـ23.5 طن لدعم المتأثرين من الكوارث الطبيعية، بعدما أعلنت الحكومة السودانية إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وتقدمت وزيرة العمل السودانية حينها، بالشكر للحكومة والشعب المصري لوصول أول طائرتين من الجسر الجوي، وأن هذه المساعدات المصرية تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين وتعكس روابط الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدة استعداد السودان للتعاون مع مصر لإدارة الكوارث والأزمات بين البلدين.