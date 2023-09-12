رئيس القسم السياسي بجريدة «الوطن»: مصر حاضرة دائما وقت الأزمات لمساندة الأشقاء

قال إمام أحمد، رئيس القسم السياسي بجريدة «الوطن»، إنَّ التعازي والتحرك السريع عبر تقديم الدعم للأشقاء في ليبيا والمغرب لا ينفصل عن قواعد السياسة الخارجية وإثبات أن مصر دائمًا حاضرة خلال الأزمات لمساندة الأشقاء مثل دعم السودان الشقيق وقت السيول، ومساعدة لبنان خلال انفجار مرفأ بيرت، إلى جانب دعم سوريا وغيرها من البلاد الشقيقة.

مصر تدرك مكانتها ومسؤوليتها تجاه المحيط العربي

وأضاف «إمام»، خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة قنوات «DMC»، أنَّ مساعدات مصر وصلت لـ23 دولة وتخطت 2 مليار جنيه خلال فترة جائحة كورونا، إذ أن مصر دولة تدرك مكانتها ومسؤوليتها بمحيطها العربي والإقليمي والدول الأخرى مثل مساعدة الصين وإيطاليا وقت جائحة كورونا، وذلك بناءا على سياستها الخارجية القائمة على فكرة الدعم والتعاون.

المرأة نواة الاستقرار في المجتمع المصري

وتابع: «إذا أردنا إجراء تشريح سياسي لفترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سنجد أ الحضور والانحياز للمرأة ومعرفة قدرها وتأثيرها على كل ما يخص مصر؛ يؤكّد أنَّها نواة الاستقرار في المجتمع المصري، فقد دعمت المرأة الدولة المصرية من أجل إعادة تثبيت استقرارها مرة أخرى، وانعكس ذلك على البرلمان والحكومة، فالمرأة تتصدر كل أمر يخص الدولة».