آخرها المغرب وليبيا.. مواقف أعلنت فيها مصر الحداد تضامنا مع الأشقاء

في وقت الشدائد والأزمات، الإجابة دائمًا مصر، اسمها لطالما كان حاضرًا للمساندة والدعم لجميع أشقائها وجيرانها من البلدان في المواقف السعيدة بالإشادة والتهنئة، وأيضًا في المواقف الحزينة بالنعي والحداد، تمامًا كما حدث منذ قليل، حينما أعلنت مصر، الحداد على أرواح من رحلوا في ليبيا جراء عاصفة دانيال المميتة، وأيضًا ضحايا زلزال المغرب القاتل، تلك الكوارث التي عصفت بالبلاد هناك خلال الساعات الماضية.

حداد على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

وقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري، في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، وأعلنت رئاسة الجمهورية، الحداد 3 أيام في مصر، تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، ضحايا الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها زلزال المغرب وإعصار ليبيا.

حداد على وفاة رئيس الإمارات

إعلان حالة الحداد الحالية، لم يكن الأول من نوعه، بل سبقه أكثر من حداد في مواقف مختلفة، أعلنتها مصر تضامنًا مع جيرانها وأشقائها، مثل إعلان الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في يوم 13 من مایو عام 2022.

حداد 3 أيام على وفاة سلطان عمان

وفي 11 يناير عام 2020، نكّس مجلس الوزراء أعلامه، حدادا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان، وذلك عملا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الحداد فى البلاد لمدة 3 أيام لرحيل السلطان قابوس الذي وافته المنية في اليوم ذاته.

حداد على وفاة رئيس تونس

وفي 26 من يوليو عام 2019، أعلنت المتحد باسم رئاسة الجمهوية آنذاك، الحداد لمدة 3 أيام إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 93 عاما، كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازى والمواساة لأسرة رئيس تونس الراحل وللشعب التونسي، مؤكداً أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي فى مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا.‏

7 أيام حداد على رحيل ملك السعودية

وفي 23 من يناير عام 2015، أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، الحداد الرسمي سبعة أيام لوفاة العاهل السعودي الملك عبد الله: «نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي باسمه وباسم شعب مصر، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، الذى وافته المنية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خيرًا عما قدمه لشعبه وأمته من عطاء سيسجله له التاريخ بأحرف من نور».