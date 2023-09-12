«هذا الصباح» يبرز تقرير «الوطن» بشأن التوجيهات الرئاسية لدعم المغرب وليبيا

عرضت قناة إكسترا نيوز، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التعازي إلى ليبيا والمغرب، فضلا عن التحرك السريع لدعم البلدين الشقيقين ومساندتهما، بعنوان «السيسي يوجّه بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب».

تدخل مصر السريع لدعم الدول في أزماتها

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ مصر تتحرك لدعم الدول الشقيقة في أزماتهم سريعا، لتوافر الإمكانيات فضلا عن الجاهزية الكاملة لذلك، فضلا عن امتلاك مصر لقدرات بشرية عالية والبنية التحتية المتقدمة، إلى جانب وجود دفاع مدني قوي كان له دور عظيم للغاية في بعض الحوداث كالحرائق وانهار المباني وخلافه، فضلا عن القدرات العالية للقوات المسلحة والهيئة الهندسية وسلاح المهندسين، قادر على التعامل مع هذه الأزمات سواء زلازل أو أعاصير أو انهيار مباني أو انشقاق كتل جبلية وصخرية.