تقنيات جديدة لإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.. أبرزها «الأنف الإلكتروني»

عمليات البحث عن الناجين تحت الأنقاض تكون من أصعب المهام على فريق الإنقاذ وخاصة عندما يكون سببها زلزال حيث يتعين إنقاذ الضحايا بسرعة قصوي، لذلك يعتمد استخدام نمط تقليدي مثل استخدام الكلاب البوليسية المدربة بالإضافة إلى سلسلة من التقنيات الجديدة المتطورة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

روبوت الأفعى

ومن ضمن التقنيات الجديدة روبوت الأفعى القادر على دخول المباني المنهارة والانزلاق عبر الأنقاض لاستكشاف الأماكن التي يتعذر الوصول إليها، ويتيح الهندسة الآلية للروبوت تخطي العقبات وشق طريقه عبر الأسطح تمامًا مثل «الثعابين».

المركبات الأرضية

وهناك نوع آخر من الروبوتات يُدعي «المركبات الأرضية» ويشبه سيارات اللعب ذات التحكم عن بعد، وتعمل على تخطيط حالة المبنى وهي عملية تُعد خطرة على عمال الإنقاذ، وتكون عجلاتها مزودة بأجهزة استشعار ترصد الناجين ويمكن للمشغلين قيادتها عن بعد.

نظام «فايندر»

وتدخل وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أيضًا في أجهزة الإنقاذ، وعملت على تطوير نظام «فايندر» وهو عبارة عن جهاز جديد بحجم حقيبة سفر صغيرة يستخدم إشارات المايكروويف للتعرف على أنماط التنفس ونبضات قلب المحاصرين تحت الأنقاض، ويمثل هذا الجهاز أحد أهم الإنجازات في هذا المجال خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

أنف إلكتروني

طور المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا «أنف إلكتروني» ليكون قادرًا على رصد مجموعة من الجزيئات مثل الأمونيا التي يطلقها النفس البشري أو تنفس جلد، ويتكون هذا الجهاز من 3 أجهزة استشعار صغيرة للغاية، تمّ إنشاؤها باستخدام هياكل نانوية من أكسيد معدني لاكتشاف هذه الجزيئات، ويتميز بأن تكلفته منخفضة وإمكانية دمجة مع كاميرات الأشعة تحت الحمراء والميكروفونات المستخدمة حاليًا.