عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: القضية السكانية تستنزف موارد الدولة

أكد محمد سيف النصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت واضحة وكاشفة للتحديات التي تواجه الدولة المصرية بسبب الزيادة السكانية.

الزيادة السكانية قضية اقتصادية تستنزف موارد الدولة

وأضاف سيف النصر، في بيان، أن القضية السكانية ليست قضية أسرية فقط، ولكنها قضية اقتصادية لأنها تستنزف موارد الدولة، الزيادة السكانية في مصر تمثل أزمة كبيرة، إذ لا يجود توازن بين النمو الاقتصادي والسكاني.

أشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن القضية السكانية أصبحت على رأس أولويات المجتمع المدني، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تواصل بين جميع مؤسسات المجتمع المدني والدولة لمواجهة هذه القضية.

الزيادة السكانية تلتهم النمو الاقتصادي

أوضح محمد سيف النصر، أن مشكلة الزيادة السكانية أصبحت تلتهم النمو الاقتصادي وتشكل عبئًا على الدولة، إذ أصبحت تلتهم التنمية التي حدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة.