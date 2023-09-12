الكاتب الصحفي محمد الجالي: مصر سباقة في تقديم يد العون للجميع

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن مصر سباقة في تقديم يد العون للجميع في الكوارث والأزمات وتعتبر أمن الأشقاء من أمنها القومي، وكانت سباقة في مساعدة الدول العربية في فترات الكوارث والنكبات مثلما حدث في واقعة الزلزال بسوريا فضلا عن الدول غير العربية مثل تركيا.

مصر تتضامن مع أشقائها في الكوارث الطبيعية والإنسانية

وأضاف «الجالي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الرئاسة المصرية تؤكد أن مصر دوما تتضامن مع أشقائها في الكوارث الطبيعية والإنسانية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتيسير جسر جوي وبحري لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للدول العربية خاصة فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية في كلا من المغرب وليبيا.

مصر تضع انتمائها العربي بقمة الأولويات

وتابع: «إعلان الحداد اليوم لمدة 3 أيام يؤكد أن مصر جزء مهم من الوطن العربي وعلاقاته مع دولتنا ليست عادية، فالرئيس عبدالفتاح السيسي وصف علاقات مصر بالدول العربية بكونها علاقات أشقاء وأخوة، ومصر لا تنسى أبدأ وقوف الدول العربية بجانبها في كل الأوقات والتحديات خاصة بعد أحداث 2011»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعت انتمائها العربي في قمة الأولويات.