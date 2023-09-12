الكاتب الصحفي جمال رائف: مصر تقدم الدعم للأشقاء العرب في مختلف الأزمات

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة المصرية سند وعون للأشقاء العرب، ولا تتأخر في تقديم الدعم لهم بمختلف الأزمات، وهذا ليس أمرا جديدا عليها، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أرثت مبادئ هامة للغاية فيما يتعلق بالعلاقات العربية وتقديم المساندة والدعم طوال الوقت، فمصر قدمت مساعدات للسودان ولبنان وتركيا والمغرب فضلا عن ليبيا وسوريا.

مصر حاضرة دائما في مساندة الدول

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مصر حاضرة دائما في مساندة الدول خلال أزماتها خاصة العربية منها، وهذا ما أرثته الدولة المصرية من مبادئ إنسانية هامة للغاية للك نجد أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على وصف الدول العربية بالأشقاء تترجم من خلال هذه الخطوات الإنسانية.

مصر تترجم حديثها ومبادئها لأفعالا على أرض الواقع

وتابع: «مصر تترجم حديثها ومبادئها لأفعالا على أرض الواقع، وبالتالي كانت المتابعة منذ اللحظة الأولى على مستوى القيادة السياسية والشعب والحكومة»، مؤكدا تضامن الجميع مع الشعب الليبي إثر تعرضه بعاصفة دانيال، فضلا عن التضامن مع المغرب جراء أحداث الزلزال المدمر، موضحا أن القيادة السياسية تصدر عدة قرارات جزء منها معنويا مثل إعلان حالة الحداد 3 أيام أو عمليا فيما يتعلق بإرسال المساعدات إلى الدول المتضررة.