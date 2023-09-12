أمين سر لجنة حقوق الإنسان بـ«الشيوخ»: مصر تقف بجانب الأشقاء في الأزمات

أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، مؤكدة أن تسمية مصر «أم الدنيا» لا تأتي من فراغ، بل لمواقفها التاريخية.

القيادة السياسية تقف دائما إلى جانب الأشقاء

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان، إن القيادة السياسية الحالية دائما ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات والكوراث، وتحرص على دعمهم بكافة الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المنحة الصعبة جراء كارثة الزلزال والعاصفة والتي راح ضحيتها مئات المواطنين في ليبيا والمغرب.

كما تقدمت «إسحق» بتقديم خالص العزاء للأشقاء في ليبيا والمغرب جراء العاصفة دانيال التي ضربت البلاد منذ ساعات، مؤكدة تضامن الدولة المصرية حكومة وشعبًا مع أشقائهم في مصايهم الأليم، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين وأن تمر هذه المحنة في أقرب وقت.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

وطالبت مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية بتوخي الحذر ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية خاصة في المحافظات الساحلية، لأنه من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى رعدية على حسب ما أعلنته الأرصاد الجوية