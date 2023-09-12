ماذا فعلت العاصفة دانيال في بورسعيد؟.. تحذير المصطافين ورفع الرايات السوداء

أثرت العاصفة دانيال على حركة المارة في شوارع بورسعيد، والتزم مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر منازلهم، خوفًا من التأثر بالأتربة الشديدة التي غطت بورسعيد

كما حذرت محافظة بورسعيد، في بيان، المصطافين من النزول إلى البحر، خوفًا عليهم من تعرضهم للمخاطر نتيجة الأمواج العالية والتيارات المائية الشديدة.

رفع الرايات السوداء على شواطئ بورسعيد

وأوضحت محافظة بورسعيد في البيان، أنه جرى رفع الرايات السوداء على أبراج الإنقاذ ونشر وتوزيع المنقذين والمشرفين بطول شواطئ بورسعيد، ودعت المصطافين إلى التزام بالجلوس على الشواطئ، وعدم الدخول في عمق البحر خوفًا عليهم من الغرق خاصة الأطفال والشباب الصغار واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

تحذيرات لمرضى الحساسية

وفي سياق متصل، حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من النزول في الشارع وقت العاصفة دانيال التي تمر ببعض المحافظات منها بورسعيد، كونها محملة بالأتربة، إذ بلغت سرعة نشاط الرياح 20 كم في الساعة وهي مثيرة للرمال والأتربة مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى 60%.

كما طالبت المسافرين على الطرق السريعة، بتجنب السفر وقت العاصفة دانيال إلا للضرورة والالتزام بالسرعة المنخفضة، ومراقبة الطريق قبل السفر، وتجنب السير بجانب الأشجار واللوحات الإعلانية، وتخفيض الإنارة والكشافات.