5 ظواهر يشهدها طقس الإسكندرية بسبب العاصفة دانيال.. سقوط أمطار رعدية

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، 5 ظواهر جوية تؤثر على حركة المواطنين بسبب العاصفة دانيال التي تضرب البلاد بشكل عام، والإسكندرية بشكل خاص منذ أمس، وهو ما يتبعه تحذيرات مهمة كي يتعامل المواطنون مع هذا الأمر.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الظواهر الجوية التي تضرب طقس الإسكندرية بالتزامن مع ثاني أيام العاصفة دانيال، يحسب هيئة الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى التحذيرات التي أصدرتها محافظة الإسكندرية لمواطنيها والوافدين إليها.

ظواهر العاصفة دانيال مع طقس الإسكندرية اليوم

برزت ظواهر العاصفة دانيال مع طقس الإسكندرية اليوم، بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية في التالي:

- نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل سرعتها إلى 34 كم/ ساعة.

- توقعات بسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% تقريبا.

- ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين على شواطئ الإسكندرية.

- جو غائم جزئيًا.

- نسبة الرطوبة 90% عظمى و50% صغرى.

تحذيرات طقس الإسكندرية اليوم بسبب العاصفة دانيال

وتبع ظواهر طقس الإسكندرية اليوم، إصدار تحذيرات من محافظة الإسكندرية للمواطنيين بسبب العاصفة دانيال تمثلت في:

- تقليل حركة الانتقال بالتحديد لمرضى الجيوب الأنفية.

- عدم وقوف السيارات فوق الشنايش تحسبًا لسقوط أمطار.

- رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات والبدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي.

- عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا.