توجيهات مهمة من «الزراعة» للفلاحين بسبب العاصفة دانيال: لو محصولك جاهز احصده

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه يتمنى أن تكون حدة العاصفة دانيال القادمة من الأراضي الليبية أقل ما يمكن حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية بها، وأن تمر بنفس الوضع الذي نراه حاليًا من هواء وأمطار خفيفة.

نصيحة للفلاحين

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أننا في نهاية فصل الصيف وكافة المحاصيل الزراعية جاهزة حاليًا للحصاد، موجهًا نصيحة للفلاحين: «اللي محصوله جاهز للحصاد يبادر بحصاده لأن العاصفة خارجة عن السيطرة وغير متوقع ما ستأتي به، ولكن نتوقع أن تكون كما هي حاليًا».

تنظيف المجاري المائية

كما دعا رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة المزارعين بالإسراع إلى تنظيف كافة المجاري المائية سواء ري أو صرف بحيث تكون سهلة لاستيعاب أي كميات من المياه في حالة وجود أمطار.

وتابع الشناوي أنه إذا كان أحد من الفلاحين في الوقت الحالي يروي الأراضي الزراعية يجب أن يتوقف تمامًا عن ذلك لأنه في حالة سقوط أمطار جراء العاصفة دانيال، يجب أن يكون الفلاح مستعد بعمل تصفيه للمياه من الأراضي المنزرعة حتى لا تتشبع التربة بمياه زائدة وتتوقف النباتات عن الامتصاص وهو ما سيؤدي إلى تلف المحصول.