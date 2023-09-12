«الأرصاد» تكشف عن موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نحو 48 ساعة فقط على موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر، إذ سيقل تأثيرها تدريجيا بدءا من غد الأربعاء، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية على جميع أنحاء الجمهورية بدءا من الخميس المقبل.

موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر

وأشارت الأرصاد الجوية، وفقا لبيان تفصيلي صادر عنها، إلى أن موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر سيكون يوم الخميس المقبل، حيث تتراجع حدة العاصفة، وامتداد تأثيرها على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة من انحاء الجمهورية بسرعات لا تزيد على 25 كم في الساعة، كما يعود الطقس المشمس على جميع الأنحاء، واستمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بدءا من شمال البلاد وصولا الى شمال الصعيد.

تكاثر السحب الممطرة

وأوضحت صور الأقمار الصناعية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط للأمطار اليوم على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وجميع محافظات الوجه البحري، مع تراجع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.