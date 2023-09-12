مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادًا على ضحايا المغرب وليبيا

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في بيان صادر عنه، منذ دقائق ضحايا زلزال المملكة المغربية الشقيقة؛ وتقدم باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولجميع أبناء الشعب المغربي الشقيق، كما قدم خالص الدعوات بالشفاء العاجل لمصابي هذه الكارثة الإنسانية.

نعي رئيس مجلس الشيوخ ضحايا الإعصار في دولة ليبيا الشقيقة، وتقدم باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا وإلى جميع أبناء الشعب الليبي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدَر قرارًا بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023؛ حدادًا على ضحايا الكارثتين الإنسانيتين في كل من المغرب وليبيا، وتضامنًا مع الأشقاء في كلتا الدولتين؛ نكس مجلس الشيوخ -صباح الثلاثاء- أعلامه حدادًا على ضحايا الزلزال الذى أصاب المملكة المغربية، وكذا ضحايا الإعصار الذى اجتاح دولة ليبيا.

يُشار إلى أنَّ مجلس النواب كان قد أعلن حالة الحداد ظهر اليوم تضامنًا مع ضحايا زلزال المغرب وفيضان ليبيا، وتمّ تنكيس الإعلام على مقراته داخل البرلمان.