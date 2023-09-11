رئيس الحكومة المكلفة في ليبيا: ارتفاع ضحايا فيضانات «دانيال» إلى 2000 وفاة

ارتفعت أعداد ضحايا الفيضانات الجارفة، التي خلفتها العاصفة «دانيال»، في المناطق الساحلية شرق ليبيا، إلى أكثر من 2000 قتيل، وفق ما نقلت تقارير إعلامية عن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، الذي وصف الوضع في مدينة درنة، بأنه «كارثي».

ولفت رئيس الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، إلى أن مياه الفيضانات التي ضربت مدينة درنة بقوة، جرفت آلاف الأشخاص إلى البحر، وأن عدداً كبيراً منهم ما زالوا في عداد المفقودين.

آلاف المفقودين وغرق أحياء كاملة بسكانها في درنة

وأضاف «حماد»، في مداخلة مع قناة «الوسط»، قبل قليل، أن المفقودين بالآلاف، مشيراً إلى أن «أحياء كاملة في درنة اختفت بسكانها وغرقت في البحر».

وفي وقت سابق، وضع الهلال الأحمر، في بنغازي، حصيلة ضحايا الفيضانات في درنة عند 250 شخصاً، منهم 150 حالة وفاة، وأكثر من 100 مفقود، نتيجة العاصفة «دانيال»، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» مساء اليوم الاثنين.

إعلان حالة الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة «دانيال»، التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط، في الوقت الذي أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الحداد 3 أيام مع تنكيس الأعلام بجميع الجهات العامة والخاصة.