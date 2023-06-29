أسباب توقف بطاقة التموين عن صرف السلع واستمرار الحصول على الخبز.. مصدر يوضح

أوضح مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسباب توقف بطاقة التموين فجأة عن صرف السلع التموينية، مع استمرارها في صرف الخبز، وهي الأزمة التي تواجه بعض أصحاب البطاقات التموينية أثناء صرف مقررات السلع المخصصة للأسرة.

توقف بطاقة التموين عن صرف السلع مع استمرار الخبز

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، الطرق اللازم اتخاذها لحل المشكلة أمام الأسرة صاحبة بطاقة التموين، مشيرًا إلى أنَّ تلف الشريحة النحاسية للبطاقة يؤدي إلى التوقف عن صرف السلع أو التوقف عن صرف الخبز والسلع معا، مما يضطر صاحب بطاقة التموين لطلب بدل تالف للبطاقة من مكتب التموين أو من بوابة مصر الرقمية.

منظومة التموين

وأضاف المصدر أنَّه طالما توجد البطاقة التموينية على سيستم منظومة الدعم، وأن الأسرة لازالت مقيدة بجميع أفرادها على المنظومة ولم ينطبق عليها أي أسباب من أسباب الحذف من التموين، فإن طلب بدل تالف للبطاقة يؤدي إلى التمكن من صرف السلع التموينية مع الخبز مرة أخرى.

وأشار المصدر إلى أنَّه على الأسرة التي تواجه توقف في صرف السلع أو الخبز فجأة، التوجه إلى المكتب التمويني التابع لها أولًا، للتمكّن من معرفة أسباب التوقف والحل من موظف مكتب التموين.