نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023.. اعرف كمية السكر والزيت

نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023، حددته ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ويُصرف شهريا بمبلغ ثابت في صورة سلع مدعمة من منافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى حصة دعم الخبز البلدي.

نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023

ويأتي نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023، والمقرر من وزارة التموين، كما يلي.

- سلع بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد على البطاقة حتى الفرد الرابع مع 5 أرغفة من الخبز المدعم يوميا.

- سلع بقيمة 25 جنيها بداية من الفرد الخامس حتى باقي أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة، مع 5 أرغفة من الخبز المدعم يوميا.

وحدد قرار سابق للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، كميات سلع الزيت والسكر والمقرر صرفها لكل بطاقة تموينية، كما يلي.

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على للبطاقة الواحدة.

ووجّهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقالي التموين، الالتزام بصرف حصة الفرد في التموين من المقررات المخصصة لكل بطاقة عن شهر سبتمبر 2023، وعدم تجاوز الحصة المقرر خاصة من سلع الزيت والسكر وفقا عدد الأفراد المدرجين على البطاقة الواحدة.