بعد ضم الزوجة على بطاقة التموين.. أسباب توقف صرف السلع واستمرار الخبز

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة ضم الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بزوجها، من خلال نقلها أو فصلها من بطاقة التموين الخاصة بأسرتها، وإدراجها على بطاقة الزوج، إلا أنَّ العديد من أصحاب البطاقات التموينية تفاجئوا مؤخرًا بعد إتمام ضم الزوجة لبطاقة زوجها توقف صرف حصة الزوجة من السلع التموينية أثناء صرف المقررات الشهرية، بالرغم من انتظام واستمرار حصة الخبز المدعم.

ضم الزوجة على بطاقة التموين

وأوضح مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ توقف صرف حصة الزوجة من السلع التموينية في الشهر الأول بعد إتمام ضم الزوجة على بطاقة تموين الزوج، يأتي لسبب خصم تكلفة الخدمة والتي تقدر بـ50 جنيهًا تخصم من قيمة الدعم، وبالتالي يتمّ وقف حصة الزوجة من السلع والتي تقدر بقيمة 50 جنيهًا، مؤكّدًا أنَّ الخصم يتمّ في شهر واحد فقط لخصم قيمة الخدمة.

وأكّد المصدر لـ«الوطن» أنَّ حصة الزوجة من الخبز المدعم تستمر كما هي في الصرف بعد النقل من بطاقة تموين أسرتها، مشيرًا إلى أنَّ حصة السلع التموينية أيضا تبدأ في الانتظام بعد خصم السيستم المميكن تكلفة خدمة الضم والفصل.

خدمات التموين

ونوه المصدر أن خدمة إضافة الزوجة على بطاقة التموين، تعد من من الخدمات التموينية التي تتيحها وزارة التموين إذا كانت الزوجة مقيدة بالفعل ومدرجة على منظومة التموين على بطاقة أسرتها، إذ يتم في هذه الحالة فصل اجتماعي للزوجة من بطاقة أسرتها لبطاقة زوجة.

وأشار المصدر إلى أنَّ خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة على التموين، لا تزال من الخدمات التموينية المتوقفة حتى الآن، تنفيا لقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بوقف إدراج أفراد جدد على المنظومة التموينية.