أمين سر «التحالف الوطني»: الرئيس السيسي يولي اهتماما بـ«الاستثمار الخيري»

قالت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بدعم الوزارات والمؤسسات للتحالف، من خلال الاهتمام بمختلف الملفات، منها الزراعة والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية ودعم صغار المزارعين، وكذلك الاهتمام بملف الاستثمار الخيرى، من أجل تأمين استمرار العوائد الخاصة على أموال الصدقات لضمان استدامة نشاط التحالف.

دعم الرئيس السيسي للتحالف الوطني

أوضحت أنه كان هناك العديد من التوجيهات والتوصيات من الرئيس السيسي للجمعيات المشاركة في التحالف الوطني ومن بينهما مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الأسر خلال عام 2023- 2024، كما شدد الرئيس على هذا الأمر خلال مؤتمر التحالف الأول، مكلفا بأن تكون هناك جهود مكثفة حول هذا الأمر.

التكامل بين أطراف العمل الأهلي

وأشارت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أن رؤية التحالف الوطني للجمعيات الأهلية من اليوم الأول تكمن في التكامل والتنسيق بين أطراف العمل الأهلي المشاركة، وحشد الجهود وتعبئة الموارد، وأن يكون هناك استفادة تتمثل في حل مشكلات بعينها من الجذور، وهذا الأمر مهم للغاية لأننا نتعامل مع جمعيات عديدة على كل المستويات.