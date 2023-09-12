«العمل» تكشف عن فرص عمل برواتب مجزية في القطاع الخاص.. اعرف المميزات

أعلنت وزارة العمل، توافر فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل بمصنع لتصنيع وتجميع الأدوات الصحية ببني سويف، في تخصصات «فني ماكينات سحب، ومديري تشغيل بلاستيك وتشكيل معادن من ذوي الخبرة، وفني جودة، وخراط اسطمبات»، برواتب مجزية حسب المقابلات الشخصية، وسكن للمغتربين، وإجازة أسبوعية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بالاهتمام بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أحمد نظمي، مدير مديرية العمل ببني سويف، أنّ المديرية تلقت طلبا من المصنع عن حاجته لشغل 5 فرص عمل في تخصصات مختلفة بالمصنع، وحدد مواعيد المقابلات الشخصية للراغبين في الحصول على تلك الفرص يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، كما يمكن إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين على مسؤول الموارد البشرية.

وأشار إلى استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين داخل شركات ومصانع القطاع الخاص وتأهيلهم للحصول على تلك الفرص من خلال برامج التدريب المهني المجانية التي توفرها المديرية بمركز التدريب والوحدات المتنقلة.