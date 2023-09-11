وزير العمل يبحث مع معهد السالزيان الإيطالي دعم التعاون في مجال التدريب

استجاب وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الاثنين، لدعوة مدير عام معهد السالزيان دون بوسكو الإيطالي بالقاهرة، بيدرو جارسيا بيريز، والوفد المرافق له، لزيارة فرع المعهد بالقاهرة، الأسبوع المقبل، وذلك للاطلاع على نشاط المعهد ودوره في تخريج دفعات من الشباب المصري بشهادات دولية، وتأهليه لسوق العمل الداخلي والخارجي.

ووجه «شحاتة» فريق العمل المُتخصص من الوزارة بالتواصل مع قيادات المعهد لصياغة شراكة وتعاون مُكثف خلال الفترة المُقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير العمل بمقر الوزارة مع وفد من قيادات المعهد، وهم المدير بيدرو جارسيا بيريز، وتوماس جون ليو وكيل المعهد، ويوسف فايز وأمل جرجس من الشؤون القانونية، ومينا نصر المترجم.

ملف التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب

وقال «شحاتة»، إن الشراكة المُرتقبة مع المعهد بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية لا يُمكن حصرها في مجرد بروتوكول، بل ستمتد إلى شراكة وتعاون كامل في ملف التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير دورات تدريبية داخل ورش المعهد، وكذلك الاستعانة بخبراء ومدربي المعهد في مراكز التدريب التابعة للوزارة، ومنحهم شهادت دولية، خاصة في ظل دور الوزارة الفاعل في توفير فرص عمل لخريجي المعهد، أو من مراكز تدريب الوزارة.

بداية التعاون مع المعهد

وبحسب بيان صادر من الوزارة، بدأ التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التدريب الفني والصناعي ببروتوكول تنفيذي، تطبيقا لاتفاق التعاون الثقافي بين الحُكومتين في 8 يناير 1959، وكذلك للبروتوكول المُوقع بين الدولتين في 28 مارس 1970، حيث تأسس معهد السالزيان دون بوسكو بالقاهرة 1926، ليقوم بدوره في التدريب والتعليم، على مهن يحتاجها سوق العمل ومنها الكهرباء، حيث يختبر ويعالج صيانات الخطوط واللوحات الكهربائية والمعدات الآلية الخاصة بالتحكم، والقدرة على تنفيذ وإصلاح الشبكات الكهربائية والآليات ذات النوع الرقمي PLC.