محافظ مطروح يسلم 11 عقد منزل للأولى بالرعاية في سيوة

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، خلال زيارته الميدانية واحة سيوة تنفيذ عدد من المشروعات وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.

تسليم 11 عقد منزل للأولى بالرعاية في سيوة

وسلم محافظ مطروح عقود 11 منزلا ريفيا على الأسر الأكثر احتياجا بقرية بهي الدين بحضور محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة ومحمد حماد نائبا عن اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وصلاح أبوالدهب مدير صندوق الإسكان بالمحافظة، وأحمد باغى سكرتير المجلس ولفيف من مشايخ وعواقل سيوة، حيث جرى توزيع المنازل الريفية التى أقامتها المحافظة من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بعدد 11 منزلا، مع الحرص على تحرى الدقة لتحقيق العدالة والشفافية فى الوصول إلى المستحقين من خلال مجلس مدينة سيوة ولجنة الإسكان والضوابط والشروط المعمول بها.

توفير الخدمات للمواطنين

ووجه محافظ مطروح ببيان التهنئة لجميع مستحقي المنازل الريفية، مع العمل على مزيد من توفير الخدمات للمواطنين لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة لهم، بينما وجه أهالى سيوة الشكر والتقدير إلي محافظ مطروح على جهوده ودعمه لإنشاء هذه الوحدات السكنية والمتابعة المستمرة لأعمالها حرصا على وصول تلك الوحدات لمستحقيها وتحقيق مزيد من الاستقرار لهم.