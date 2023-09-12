انتخاب طبيب مصري رئيسا «للكونجرس العالمي» لجراحة الجهاز الهضمي

انتخبت الجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام، المجتمعة اليوم في روما بدولة إيطاليا، العالم المصري الدكتور محمد عبدالوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة والمشرف على فريق زراعة الكبد بالجامعة، رئيسًا لها لمدة عامين حتى 2025، ومنحته الزمالة الفخرية العالمية نظرًا لجهوده وابحاثه وتميزه العالمي في هذا التخصص.

وقال عبدالوهاب، في تصريحات لـ«الوطن» إن الجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام في روما حضرها أكثر من 2000 عالم في مجال جراحة الجهاز الهضمي والكبد والاورام من 70 دولة، كما وافقت الجمعية العمومية على تنظيم مصر للمؤتمر الدولي «الكونجرس العالمي» لجراحي الجهاز الهضمي والكبد وذلك في نوفمبر من العام القادم 2024.

وأضاف أنه جري انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق وسكرتير الجمعية من تركيا واليابان وإيطاليا وأعضاء مجلس الإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية ورومانيا.

وأشار إلى أن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر «الكونجرس العالمي» لجراحي الجهاز الهضمي والكبد 2024 جاء نظرًا لمكانتها الدولية المرموقة وأيضا الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به.

ووضع التصنيف العالمي للعلماء والجامعات العالم المصري الدكتور محمد عبدالوهاب في المركز الأول على مستوى مصر، والرابع على مستوى دول القارة الأفريقية في مجال تخصصه «الجراحة» طبقاً لتصنيف (AD Scientific Index for ranking of scientists) حيث يزيد عدد أبحاثه العليمة عن 150 بحثا، في مجالات جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعه الكبد والمريء والمعدة.