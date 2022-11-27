إجراء 90 جراحة في وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى العبور بكفر الشيخ

شهد مستشفى العبور للتأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، إجراء أكثر من 90 عملية جراحية متنوعة بوحدة الجهاز الهضمي والكبد، للقضاء على قوائم الانتظار، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور تامر مدكور، مدير عام الفرع، تيسيراً على المرضى، ومتابعة الدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي.

استئصال أورام

وتمكن الدكتور أسامة حجازي، أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس بالمعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية، والفريق المعاون له من العمل عقب إجراء عملية من الدكتور مصطفي محمود، أخصائي التخدير بالمستشفي، على استئصال ورم بالفص الأيمن للكبد بالمنظار الجراحي لمريض في تطور جديد بالوحدة، ويُعد استئصال أورام الكبد طفرة كبيرة في مجال جراحات الكبد والبنكرياس، وتقدم فارقاً طبياً جلياً للمريض.

وأجرت وحدة جراحة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى العبور بكفر الشيخ، 40 عملية جراحية شملت 3 عمليات إصلاح فتق بالمنظار الجراحي، واستئصال ورم بالكبد بالمنظار الجراحي، واستئصال ورم بالقولون، و18 عملية استئصال ناسور شرجي معقد، و12 عملية استئصال مرارة بالمنظار، و3 عمليات إصلاح فتق بجدار البطن مرتجع.

منظار مراري

كما أُقيم 3 تدخلات بالمنظار المراري تنوعت بين استخراج حصوات بالقناة المرارية، وتركيب دعامة، واستئصال دعامة، وتوسيع فوهة القناة المرارية، أجراها الدكتور هشام سعد، استشاري مناظير الجهاز الهضمي، في إطار المرحلة الأولى لاستخدام المنظار المراري بوحدة جراحات الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى العبور.

ناسور شرجي

كما أجرى الأطباء عمليات الناسور الشرجي المُعقد، وأجراها الدكتور شريف عبد الحليم، أستاذ جراحة الشرج والقولون بكلية الطب جامعة عين شمس، وتم إجراء 16 عملية في ماراثون جراحي شاق، وتنوعت صعوبة العمليات ما بين ارتجاع لأكثر من مرة، وتعدد الفتحات الخارجية للناسور، وعبور الناسور عضلة التحكم الشرجي الداخلية والخارجية في معظم المرضى، وعبور عضلات الحوض الرئيسة في بعض المرضى، وتميزت أحد العمليات بوجود 10 فتحات خارجية النواسير متعددة على شكل حدوة الحصان مع وجود تفرعات عابرة عضلات التحكم.

إصلاح الفتق بالمنظار

كما أجرى الدكتور شريف عبد الحليم، أستاذ جراحة القولون بكلية الطب جامعة عين شمس، استئصال ورم بالقولون الأيمن بالمنظار الجراحي، بالإضافة إلى استئصال عدد من الناسور الشرجي المضاعف لعدد من المرضى، كما أجرى الدكتور محمد سعد شيتيوي، مدرس الجراحة بكلية الطب جامعة المنصورة، عدة عمليات تختص بإصلاح الفتق بالمنظار الجراحي، كما قام فريق أطباء الوحدة بعدد من العمليات الأخرى والتي شملت استئصال ورم بالقولون الأيمن نازف لمريض أجرى حديثاً قسطرة بالقلب مع تركيب دعامة، فضلاً عن عمل العديد من استئصال الناسور الشرجي المضاعف والمرارات وفتق بجدار البطن.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحرص المسئولين عن التأمين الصحي بالمحافظة، والأطقم الطبية من الانتهاء من قوائم الانتظار، وتقديم الخدمات الطبية للمترددين على كافة الأقسام بالمستشفى، من أبناء المحافظة، متمنياً الشفاء للمرضى.