قال الدكتور عمر محمد فتحي، أستاذ جراحة الكبد، بمركز جراحة الجهاز الهضمي في جامعة المنصورة، إن هذا المشروع بدأ في عام 2004، واستمر المركز في إجراء الجراحات التي وصلت إلى 701 حالة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "نجري حالتين أو ثلاث حالات كل أسبوع، أي ما يوازي 8 أو 10 حالات شهريًا"، مشيرًا إلى أن هذا المبنى يحتوي على 18 سريرًا، وأن المبني الجديد سيحتوي على 60 سريرًا.

وتابع: "نعمل وفق المعايير العالمية، وأعتقد أننا أفضل منها أيضًا، وصرنا 12 جراحًا في المركز بعدما كنا 4 أو 5 أشخاص".

وقال الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد والمشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة: "الشعب المصري يقدر يعمل المستحيل، وزي ما الريس قلب البلد من الظلام إلى النور وغير شكل البلد، وكان عندنا 25 أستاذ أجنبي في مؤتمر بالقاهرة برئاستي، مكنوش مصدقين إن القاهرة كده، وقالوا إننا اتنقلنا نقلة كبيرة في سنوات، وقلت إن القيادة قوية ورشيدة ومنضبطة تحافظ على البلد، وتقدر تعمل أكتر من كده".

وشدد على أنه لم يحصل على أي يوم عطلة، منذ بداية مسيرته مع مجال الطب، إلا في الأيام التي يشارك فيها بالمؤتمرات: "زوجتي رحلت، تحملت معي الكثير، لم أحصل على إجازة طوال 40 سنة عمل، ولدي 4 أبناء أساتذة في الجامعة، على مستوى علمي وأخلاقي رائع".