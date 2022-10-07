ابن جامعة المنصورة.. أول مصري يتولى رئاسة جمعية جراحة الجهاز الهضمي والأورام

سلسلة من النجاحات المصرية التي لا تتوقف يقودها العالم المصري الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحات الجهاز الهضمي والأورام في مركز جراحات الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، عرضها برنامج «مصر تستطيع»، على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق.

المركز الرابع عالميا في زراعة الكبد

ولا يمتلك الدكتور عبد الوهاب عيادة خارجية خاصة به ولا يتقاضى إلا راتبه الشهري من مركز جراحات الجهاز الهضمي، الذي يعد المركز الرابع على مستوى العالم من حيث نسبة نجاح العمليات بعد أن أجرى 701 عملية زراعة كبد بنسبة نجاح تجاوزت 95% وهي الأعلى من المعدل العالمي، ورفض العالم المصري أن يسافر ويترك مصر وقرر أن يستكمل مسيرته بها خاصة بعد أن تم تكريمه من روسيا كواحد من أفضل الجراحين في الجهاز الهضمي على مستوى العالم.

أول مصري يترأس جمعية الجهاز الهضمي الأورام

وعقد مؤتمر جمعية الجهاز الهضمي والأورام على مستوى العالمي بمشاركة 70 دولة وبحضور 4000 جراحا على مستوى العالم، واختير خلاله الطبيب المصري محمد عبد الوهاب رئيسا لجمعية جراحة الجهاز الهضمي والأورام، ليرأس 4000 جراح من مختلف الدول، بعدما كان المنصب مقتصرا على اليابانيين والأمريكان والأوروبيين، وأصبح عبد الوهاب هو أول مصري وأفريقي وعربي يحصل على منصب رئاسة الجمعية العالمية لأمراض وجراحات الجهاز الهضمي والأورام، تقديرا لعلمه وخبرته الكبيرة.