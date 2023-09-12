وزارة العمل تعلن عن دورات تدريبية مجانية لـ لشباب الإسماعيلية بالمجان

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدأت في برنامجين تدريبيين بالمجان على مهن يحتاجها سوق العمل، ومن بينها «التبريد والتكييف، والخياطة والتفصيل» لـ50 متدربًا، ومدة التدريب شهرين بمعدل 5 ساعات يوميًا، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024.

يأتي ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات للالتحاق بفرصة عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

فرص عمل لائقة وحقيقية بمنشآت القطاع الخاص

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريرٍ للوزارة، أن البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها المديرية للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، ومن سن 18 إلى 45 سنة بمراكز التدريب المهني الثابتة والوحدة المتنقلة؛ لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التدريب يتميز بتوفير وسيلة مواصلات من وإلى التدريب يوميًا، وزي موحد لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب المهني.