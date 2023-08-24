العمل: تدريب الشباب على مهن التسويق الإلكترونى و«المالتى ميديا» بالإسكندرية

بدأت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع مركز أركان للإبداع في عقد المقابلات الشخصية للدفعة الثانية للمتقدمين للشباب من الجنسين على مهن التسويق الإلكتروني والفوتوشوب، والمونتاج، والأنيميشن، بمقر مركز أركان للإبداع.

يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية والمركز الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في المجال الإلكتروني الذي أصبح أهم وسائل التداول في كافة المجالات لسوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني على المهن المستحدثة التي تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل وتوفير برامج تدريبية مناسبة وفق أحدث الأساليب العالمية والتنسيق مع الشركات المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة فى عمليات التدريب لتأهيل الشباب وإصقال مهاراتهم على تلك المجالات في إطار إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية 2030 للتنمية المستدامة.

إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية عمل الإسكندرية الذي أفاد بعقد مقابلات شخصية لـ 120 من المتقدمين من الشباب للتدريب على السوشيال ميديا والتسويق الإلكتروني لمدة 3 أيام، بالتعاون مع مركز أركان للإبداع الذي يساهم في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني من خلال تطوير مهاراتهم للتناسب مع سوق العمل، وحضر المقابلات العميد ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، ونادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع، وإيفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهني.

إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة

وأضاف وكيل المديرية أن ذلك التدريب يأتي في ضوء خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024، ويمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر المديرية، ومقرات مراكز التدريب المهني الموجودة بالمحافظة، للتسجيل بالدورات التدريبية، وأنه يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات، وتشترط في الحصول على دورات التدريب أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة، مع إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة المشروعات الصغيرة.