28 وظيفة في إحدى شركات القطاع الخاص.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلن ملتقى «شغلني» تأجيل النسخته الـ11 للتوظيف ليوم 30 سبتمبر الجاري، الذي يتيح فرص عمل متنوعة للشباب من الجنسيين، للعمل في عدد من الشركات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الوظائف وتفاصيلها على هذا النحو:

الوظائف المتاحة

وفق «شغلني» فإنّ مجموعة منصور جروب «فريش فود ماركت» تعلن حاجتها لتعيين موظفين جدد للعمل في القاهرة الجديدة - سكوير1 للوظائف التالية:

- كاشير «مؤهل عالٍ».

- مسؤول إعادة طلب واستلامات «مؤهل عالٍ».

- رئيس قسم البقالة الجافة «مؤهل عالٍ - متوسط».

- بائع بقالة جافة ومجمدات «مؤهل عالٍ - متوسط».

رئيس قسم الخضار والفاكهة «مؤهل عالٍ - متوسط».

بائع خضار وفاكهة «مؤهل عالٍ - متوسط».

رئيس قسم الجبن «مؤهل عالٍ - متوسط».

بقال و ثلاجات عرض «مؤهل عالٍ - متوسط».

مشرف توصيل طلبات «مؤهل عالٍ».

متلقى طلبات «مؤهل عالٍ».

مندوب توصيل طلبات «رخصة ثالثة - خاصة» - «مؤهل عالٍ - متوسط».

مساعد خدمة عملاء «خلف كاشير - مؤهل متوسط».

رئيس طهاة المطبخ الآسيوي «مؤهل عالٍ - متوسط».

شيف دي بارتي المطبخ الآسيوي «مؤهل عالٍ - متوسط».

رئيس طهاة المشويات «اللحوم - المأكولات البحرية» - «مؤهل عالٍ - متوسط».

شيف دي بارتي المشويات «لحم - مأكولات بحرية» - «مؤهل عالٍ - متوسط».

مساعد شيف مشويات «مؤهل عالٍ - متوسط».

شيف دي بارتي الحلويات «مؤهل عالٍ - متوسط».

رئيس طهاة المخبوزات «مؤهل عالٍ - متوسط».

ديمي شيف المخبوزات «مؤهل عالٍ - متوسط».

رئيس قسم باريستا «مؤهل عالٍ - متوسط».

رئيس طهاة المطبخ الإيطالي «بيتزا - باستا» - «مؤهل عالٍ - متوسط».

شيف دي بارتي المطبخ الإيطالي «بيتزا - باستا» - «مؤهل عالٍ - متوسط».

مساعد شيف إيطالي «مؤهل عالٍ - متوسط».

باريستا «مؤهل عالٍ - متوسط»26.

ويتر «مؤهل عالٍ - متوسط».

مسؤول مبيعات «بيع» «مؤهل عالٍ - متوسط».

مشرف ستيوارد «مؤهل عالٍ - متوسط».

مزايا العمل:

- مرتب مجزٍ.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي.

- تأمين على الحياة.

- حوافز شهرية بناءً على هدف البيع.

- فرص جيدة للترقي.

شروط التقديم:

- موقف محدد من التجنيد.

- التفرغ التام.

- لا يوجد تعيين للطلبة.

كيفية التقديم:

للتقديم برجاء التوجه الى أكاديمية منصور- 53 طريق مصر حلوان الزراعي، أبراج اللؤلؤة خلف مستشفى القوات المسلحة، كورنيش النيل المعادي «محطة مترو حدائق المعادي» أو إرسال السيرة الذاتية على jobs@metro-markets.com أو الاتصال على الأرقام المرفقة: 01208070670 - 01281433338 - 01204044007 - 01227522015.