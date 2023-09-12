قوافل طبية مجانية في بني سويف ضمن مبادرات التحالف الوطني

يولي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اهتماما بالغا للمواطنين في كل مكان خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، لذلك تعد مؤسسة «راعي مصر» واحدة من كيانات التحالف الحريصة على الحضور بقوافلها الطبية لمحافظة بني سويف، وتحديدا بقرية بني مؤمنة في مركز ببا، من أجل الكشف على أهالي القرية وتقديم العلاج مجانا.

قال الدكتور محمود مصطفى، مدير قوافل بني سويف بمؤسسة راعي مصر، إن التحديات الموجودة في تلك القرية تتمثل في ظهيرها الزراعي، وبناء عليه تضم القافلة تخصصات الباطنة والجلدية والعظام والرمد، من أجل تحقيق الاستفادة لأهالي القرية بأقصى حد ممكن.

عمليات جراحية متنوعة

وفي ذات السياق، أكد أحمد جمعة، منسق مؤسسة راعي مصر، أن القافلة تجرى عمليات جراحية في العيون مثل المياه البيضاء والصفراء، فضلا عن عمليات العظام والجراحة العامة.

كما وجه سامح محمد، عمدة قرية بني مؤمنة، الشكر والتقدير للدولة ومؤسسة راعي مصر على مجهوداتها وخدماتها التي تقدمها، قائلا: «شيء كويس ومشرف جدا».