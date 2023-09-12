وزير التنمية المحلية يستعرض جهود «حياة كريمة» مع مستشار نائب رئيس جنوب أفريقيا

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور تشيليدزي راتشيتانجا مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لشؤون الاستراتيجية والمشاريع والتخطيط العمراني وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وخلال اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بزيارة المسؤول الجنوب أفريقي والوفد المرافق له للقاهرة، مشيداً بمستوى التنسيق الثنائي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومختلف التطورات الإقليمية والدولية الأخرى.

تفاصيل مبادرة حياة كريمة

وعرض اللواء هشام آمنة دور وزارة التنمية المحلية المحور والهام في الإشراف ومتابعة عمل 27 محافظة مصرية وتنسيق خططها مع الحكومة والوزارات المركزية، لافتاً إلى اهتمام الرئيس السيسي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تخدم حوالي 58 مليون مواطن في قرى الريف المصري والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من مياه شرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والخدمات المحلية المختلفة.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الدولة المصرية خلال الفترة العشر سنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية في تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وبناء المدن الجديدة الذكية وإعادة تطوير المدن المصرية القائمة وتطوير عواصم المحافظات وكذا مشروعات التطوير الحضري المتكامل.

المشروعات الخضراء

كما عرض «آمنة» كذلك جهود الوزارة فيما يخص المشروعات الخضراء ومنظومة المخلفات الصلبة الجديدة في مختلف المحافظات لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين، موضحا الدور الرئيسي للوزارة فيما يخص التنسيق بين المحافظات والوزارات المركزية لدعم عملية التنمية التي تقودها القيادة السياسية والتوجيهات الدائمة لدعم المواطن المصري وتقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر لزيادة رضا المواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة بشكل خاص والدولة المصرية بشكل عام بتوجيهات من الرئيس السيسي نجحت في تنفيذ العديد من المبادرات التنموية الكبرى لدعم المناطق والفئات الأكثر احتياجاً وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مصري عبر تحسين تقديم الخدمات بالريف مما ساهم في تحول تلك المبادرة إلى مبادرة شعبية يدعمها كافة أبناء الشعب المصرى فى جميع المحافظات .

الاهتمام بالبنية التحتية

كما أشار إلى جهود الوزارة والحكومة فيما يخص إنشاء بنية تحتية متميزة في عواصم المحافظات والمساهمة في تطوير العشوائيات والإسكان البديل للعشوائيات بالتعاون مع وزارة الإسكان والربط بين المدن الجديدة والقديمة بالمحافظات ووجود تواصل بينهم وقيام المدن الجديدة بدور حيوي في عملية التنمية الاقتصادية لاستيعاب أعداد كبيرة من العمال وتوفير فرص عمل لهم بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص الذى توليه القيادة السياسية أهمية كبرى لدعم جهود الدولة المصرية في جميع المجالات.

وأشار إلى جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية وخفض الكربون واستخدام وسائل الطاقة النظيفة والتوسع في المشروعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة، مبينا تفاصيل المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وتغير أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالغاز والكهرباء وكذا مشروعات الإنارة العامة الموفرة للطاقة، وكذا تحسين الخدمات للمواطنين مراكز الخدمات الحكومية ودعم الصناعة وترفيق المناطق الصناعية والتنمية الاقتصادية بالمحافظات والعمل على الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية ودعم تطوير المنتجات والحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية عبر الترويج لها من خلال «منصة أيادى مصر».

ومن جانبه أوضح مستشار نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، أن حكومة بلاده تقدر الجهود التي شهدتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي في مجال التنمية العمرانية والبيئية والتي بدأت نتائجها تظهر بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن ما شهدته مصر من تنمية عمرانية طفرة كبيرة وغير مسبوقة فيما يخص بتطوير المدن القائمة أو إنشاء المدن الجديدة والذكية خاصة في ظل وجود حوالى 14 مدينة ذكية حالياً والتخطيط لحوالي 17 مدينة جديدة.

وأوضح الدكتور تشيليدزي راتشيتانجا أن هذه التجربة العمرانية فريدة وينبغي أن تستفيد منها جميع الدول الأفريقية فالآليات والممارسات التي تطبقها الحكومة المصرية مبتكرة وتدعم التوازن بين العمران القائم والجديد والتكامل بينهما لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، لافتاً إلى أن نمط الإسكان الجديد مختلف ويضم كافة فئات المجتمع المصري في تنسيق عمراني متكامل يضمن خلق فرص عمل وتحقيق مستوى حياة كريمة من المواطنين من كافة فئات المجتمع وكذا الربط بين المدن الجديدة والقديمة بوسائل النقل الحديثة فهي تجربة تستحق الإشادة.

وأشار المسؤول الجنوب أفريقي إلى أن من أهم أسباب زيارته للقاهرة هو دراسة التجربة العمرانية المصرية وتعلم الدروس المستفادة منها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى دعم الحكومة الكامل لتعزيز الاستثمارات الجنوب أفريقية في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، فيما أكد سفير جنوب أفريقيا اعتزام بلاده لترتيب زيارة رفيعة المستوى لعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من جنوب أفريقيا مما سيفتح آفاق التعاون في مجالات عديدة والدفع باستثمارات جنوب أفريقية هامة في مصر والتعاون بين رجال الأعمال ومؤسسات الأعمال في البلدين.