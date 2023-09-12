وزير التنمية المحلية: 361 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة «سند الخير»

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود مبادرة «سند الخير» والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، واستمرت على مدار 72 أسبوعًا، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباته، ما يسهم في تلبية الاحتياجات المعيشية لهم بجميع المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنّ حجم مبيعات مبادرة «سند الخير» منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى نحو 361 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنّ المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوعين الـ72 و71، وبلغ حجم المبيعات فيهما أكثر من 11,5 مليون جنيه.

أسعار مخفضة

وأكد وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات مبادرة «سند الخير» لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الموجودة بالأسواق، بنسبة تخفيض تتراوح بين 20% إلى 25% من خلال سياراتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا، ما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات، مشيرا إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، حيث شهدت المبادرة ارتفاعا ملحوظا في حجم مبيعات تلك المنتجات خلال الأسبوع الماضي حيث وصل حجم مبيعاتهم إلى 204 ملايين جنيه.

16 محافظة

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنّ الوزارة تواصل الدفع بسيارات مبادرة «سند الخير» التابعة خلال الأسبوعين الـ71,72، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا، حيث تنقلت سيارات المبادرة خلال الأسبوع الماضي في 16 محافظة وهي «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، الغربية وشمال سيناء».

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنّ سيارة مبادرة «سند الخير» طافت بمختلف القرى والأحياء خلال الأسبوعين الماضيين بعدد 100 سيارة موزعة على المحافظات، ووصل عدد السيارات في محافظات القاهرة وبنىي سويف والمنوفية إلى 30 سيارة، بواقع 10 سيارات في كل محافظة على حدي، و8 سيارات في محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات في محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات بمحافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات بمحافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتا إلى أنّ المبادرة تساهم في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب .

ولفت اللواء هشام آمنة إلى نجاح «سند الخير» في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة، في ظل زيادة الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، هو العامل الأساسي في استمرار المبادرة حتى الآن، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.

ووجّه وزير التنمية المحلية، المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لإنجاحها، وتحقيق هدفها في توفير مستلزمات المواطنين، والتأكيد من الالتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التي تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها «لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، أرز، مكرونة، وغيرها»، مع متابعة التزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.

12 شركة و3 مبادرات شبابية

وأكد اللواء هشام آمنة، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لتعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أنّ «سند الخير» يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة، إضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، مشيرا إلى أنّه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.