التنمية المحلية تستعرض مشروعات رصف الطرق بمحافظتي القليوبية والغربية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات، التي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتغيير واقعهم إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفقا للإمكانيات المتاحة.

رصف الطرق

وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي القليوبية والغربية في رصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن، خاصة وأن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص الوزارة على تنفيذها بالمحافظات، وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف.

المحاور الجديدة

في محافظة الغربية، جار تنفيذ ومتابعة عدد من المشروعات والطرق والمحاور المرورية الجديدة بمركزي طنطا وكفر الزيات ومنها محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، ضمن خطة رفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، فضلا عن متابعة رصف محور طريق المعامل، الذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تشهد الغربية إقامة كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل.

وفي القليوبية تم عمل الحوائط الخرسانية لممشى أهل مصر بكورنيش النيل، كما تم إنشاء السلم المؤدي لمعدية بطا، وإزالة أي معوقات.