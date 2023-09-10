«التنمية المحلية» تنظم دورة تدريبية في سقارة لـ50 قيادة نسائية

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في أسبوعه التدريبي الخامس من الخطة التدريبية للمحليات للعام التدريبي 2023-2024، والذي يبدأ اليوم الأحد، دورة تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية بالمحافظات، ويستفيد منها 50 قيادة نسائية في المحافظات، وينفذها وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة التنمية المحلية لدعم المرأة و بناء قدراتها بإعتبارها شريكًا أساسيا لدعم التنمية فى المحافظات، تكاملا مع جهود الدولة لتمكين المرأة في محاورها الرئيسية «السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ورفع كفاءتها وبناء قدراتها.

دعم دور المرأة

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بدعم دور المرأة وإشراكها في خطط التنمية والذؤ يرتكز على إدراك عميق بالدور المتميز لها، ويشيد به دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي، و يؤكد دائما دور المرأة ومكانتها الرفيعة كسند أساسي في التنمية الشاملة، منوهًا بحرص وزارة التنمية المحلية على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف إستراتيجية مصر 2030، وخاصة الأهداف التي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن إدماج احتياجات الأسرة المصرية وبصفة خاصة المرأة والطفل ضمن مشروعات التنمية بالمحافظات.

تأهيل القيادات النسائية

وأشار اللواء هشام آمنة إلي حرص الوزارة وسعيها لتأهيل القيادات النسائية لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية التنفيذية والمساواة بين الجنسين داخل المحليات، موضحا أنّ البرنامج التدريبي والذي يستمر على مدار أسبوعين يختص بتنمية مهارات رائدات العمل التنفيذي في عدة مجالات منها فن إدارة الوقت والتخطيط الاستراتيجي وعلاقته بالتميز المؤسسي، والتواصل الإداري الفعال، وتحليل المشكلات وصنع القرار، إضافة إلى تنمية المهارات والجدارات القيادية، وإدارة الأزمات وكيفية التعامل الإعلامي معها، ومهارات التفاوض، وكيفية تشكيل فرق العمل، والتحول الرقمي في أداء الخدمات، ومهارات التمكين بالتعرف على مفهوم التمكين واستراتيجية تمكين المرأة وما المردود الإيجابي ومكتسبات المرأة المصرية منها؟

برنامج تدريبي

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنّ البرنامج التدريبي يحتوي على تعريف التخطيط المستجيب لاحتياجات المرأة، وآليات تطبيق موازنة البرامج والأداء المستجيب للنوع، ومهارات التمكن والعناصر والمردود الإيجابي، ومفهوم التمكن واستراتيجية تمكين المرأة، ومهارات الاتصال والتواصل، ودور القيادات في رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة وعلاقتها باستشراق المستقبل، والتطوير المؤسسي والحوكمة ومكافحة الفساد، ومدونة السلوك الوظيفي، وحروب الجيل الرابع ومواجهة الشائعات، واكتساب مهارات التفاوض، حقوق المرأة العاملة في ظل قانون الخدمة المدنية، وملامح نظام الإدارة المحلية في مصر، واستراتيجية حقوق الإنسان.

دورة إدارة وتشغيل المدافن الصحية

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ مركز سقارة سينفذ خلال الأسبوع الخامس من خطته التدريبية أيضاً دورة إدارة وتشغيل المدافن الصحية للمخلفات البلدية الصلبة في المحافظات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع كفاءة قدرات العاملين بالإدارة المحلية في جميع المحافظات فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وإدارة وتشغيل المدافن التي أنشئت ضمن المنظومة، موضحًا الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية في جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية للمخلفات منها المدافن الصحية والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة طبقاً لتكليفات القيادة السياسية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة ستركز على رفع وعى العاملين بالإدارة المحلية بأهمية وكيفية تطبيق منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، ومراحل تنفيذها، والاستراتيجية الوطنية للمخلفات الصلبة بمصر، والإطار التشريعي لإدارة المخلفات، واستعراض ما تم انجازه من مشروعات بنية تحتية والتي تشمل تأهيل وإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات بأحدث التكنولوجيات الأجنبية المستخدمة في هذا المجال، وأهداف المنظومة الجديدة في إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الصلبة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنمية الاقتصاد وتحقيق أقصى استفادة من المخلفات البلدية، بما يساهم كذلك في إعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظات وإحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، إضافة إلى رفع مهارات المتدربين بكيفية حسن إدارة مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها وتسليمها للمحافظات لاستغلالها بأقصي استفادة ممكنة لتحقيق أهدافها المنشود إضافة إلى زيارة المدفن الأمن بشبرا منت، والتعرف على كيفية إدارته وتشغيله.

وفى سياق متصل، أشار اللواء هشام آمنة إلى مركز التنمية المحلية بسقارة سينفذ في الاسبوع الخامس أيضاً 3 دورات تدريبية يستفيد منها 88 متدربًا هي: دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وأساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، والتخطيط الإستراتيجي ويستفيد منها خريجو دورات قادة المستقبل بسقارة وخريجي جامعة اسلسكا، كما تستمر للأسبوع الثاني على التوالي دورة تطبيقات الذكاء الصناعي في نظم المعلومات الجغرافية Geo AI في المحليات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أزري مصر وأفريقيا والشرق الاوسط ويستفيد منها 25 متدرب.

وقال وزير التنمية المحلية إنّ دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية ستتناول التعريف بنظم المعلومات الجغرافية ومميزات الاستخدام والإحداثيات والإصدارات والتقنيات المرتبطة بها، ومتطلبات ومعوقات العمل باستخدامها، والبيانات المكانية VICTOR RASSTAT، وأنواع الخرائط وأصنافها، والإحداثيات، وكيفية إنشاء قاعدة بيانات مكانية، وإنشاء مشروع التخطيط بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية، كما ستحتوى الدورة على ورش عمل لتطبيق ما تم دراسته بها بشكل عملي.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المحتوى التدريبي لدورة التخطيط الاستراتيجي يركز على تنمية مهارات المتدربين نحو طريقة إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة، وكيفية تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه العمل، وتحديد الأهداف الرئيسية وتصميم الخطط الاستراتيجية بكفاءة عالية، وأهميته وأساليب ومراحل التخطيط الاستراتيجي، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، وكيفية بناء الأهداف الاستراتيجية، وإعداد منظومة المتابعة والتقييم والأداء، ونظام مراقبة وتحليل المخاطر.