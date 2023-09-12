خفض درجات تنسيق القبول في بعض مدارس التعليم الفني بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على النزول بدرجات تنسيق القبول ببعض المدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاته «صناعي - زراعي - تجاري - تعليم مزدوج» لعام 2023 – 2024، وفقًا لأعداد المتقدمين والكثافات الطلابية بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة كافة.

تخفيض درجات تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني

جاء النزول بدرجات تنسيق القبول في بعض مدارس التعليم الفني، بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بهدف استكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، حرصًا على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

وقد أكد محافظ المنوفية، حرصه على تطوير المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارة محافظة المنوفية بين محافظات الجمهورية كأعلى نسبة تعليم، مناشدًا أبناءه الطلاب ببذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى مراتب النجاح والتقدم .

وجاء النزول بدرجات تنسيق القبول في بعض مدارس التعليم الفني، على النحو التالي، وفق ما أعلنته محافظة المنوفية في بيانها:

خفض درجات القبول للالتحاق بالثانوي العام في المنوفية

على صعيد متصل، كان محافظ المنوفية، قد وافق مساء أمس، على خفض درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوي العام للعام الدراسي الجديد، وذلك من مجموع 230 درجة إلى 228 درجة للثانوي العام والرياضي، و203 درجات إلى 195 درجة للثانوي العام خدمات، و205 درجات إلى 200 درجة للثانوي العام الخاص، وذلك للمرة الثانية.