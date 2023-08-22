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درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة.. كلية ذكاء اصطناعي من 347.5

كتب:

انتصار الغيطانى
01:27 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة

أعلنت وزارة التعليم العالي درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة لكل الكليات، منها الهندسة والحاسب الآلي وحاسبات ومعلومات وغيرها.

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة

ويمكن معرفة درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالتالي:

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364

هندسة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5

هندسة دمياط 361.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق 361

حاسبات ومعلومات دمياط 361

حاسبات ومعلومات بني سويف 360.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة  360.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 360

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 360

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 359

هندسة بور سعيد 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358

هندسة طنطا 358

طب بيطري الإسكندرية 358

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 357.5

هندسة بنها بشبرا 357.5

حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.1

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5

هندسة الطاقة أسوان 348.5

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 345

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331

سياسة واقتصاد السويس 330.5

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5

علوم البترول والتعدين مطروح 330.5

ألسن عين شمس 330

 

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