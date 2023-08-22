درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي.. «كليتك قبلت من كام؟»

عدد كبير من الكليات والمعاهد العليا، متاحة أمام طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، وفقا لدرجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي، التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، ويستعرضها «الوطن» خلال السطور التالية، وسط ترقب من طلاب الثانوية العامة لمعرفة الكليات المناسبة لدرجاتهم، ونتيجة تقديمهم في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات.

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 ادبي

نظرا لكثرة عدد الكليات المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة، تباينت درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي، والتي اختلفت من كلية إلى أخرى، لذا من خلال السطور التالية نرصد جميع الكليات المتاحة بالدرجات.

- ألسن كفر الشيخ 368 درجة.

- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 366.5 درجة.

- الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 361 درجة.

- سياسة واقتصاد السويس 358 درجة.

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5 درجة.

- إعلام القاهرة 355 درجة.

- ألسن عين شمس 355 درجة.

- سياسة واقتصاد بني سويف 354.5 درجة.

- ألسن الفيوم 353.5 درجة.

- إعلام عين شمس 351.5 درجة.

- ألسن بني سويف 350.5 درجة.

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350 درجة.

- ألسن المنيا 349 درجة.

- إعلام المنوفية 349 درجة.

- ألسن أسوان 348 درجة.

- ألسن سوهاج 347.5 درجة.

- ألسن الأقصر 346.5 درجة.

- الإعاقة والتأهيل الزقازيق 345 درجة.

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345 درجة.

- إعلام بني سويف 345 درجة.

- إعلام جنوب الوادي 343 درجة.

- آثار دمياط 341 درجة.

- آثار القاهرة 340 درجة.

- آثار عين شمس 340 درجة.

- تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5 درجة.

- تربية بور سعيد 338.5 درجة.

- الإعاقة والتأهيل بني سويف 337 درجة.

- آثار الفيوم 337 درجة.

- آثار ولغات مطروح 336.5 درجة.

- آثار أسوان 335 درجة.

- آثار الأقصر 333.5 درجة.

- آثار سوهاج 331.5 درجة.

- تربية عين شمس 331 درجة .

- آثار جنوب الوادي 331 درجة.

- تربية الإسكندرية 330 درجة.

- تربية الزقازيق 329.5 درجة.

- تربية المنصورة 328.5 درجة.

- آداب العريش 327 درجة.

- تربية بنها 325.5 درجة.

- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5 درجة.

- تربية طنطا 325.5 درجة.

- آداب القاهرة 325 درجة.

- تربية دمنهور 323.5 درجة.

- تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5 درجة.

- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5 درجة.

- فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5 درجة.

- تربية كفر الشيخ 321.5 درجة.

- تربية حلوان 319.5 درجة.

- تربية السويس 318.5 درجة.

- تربية دمياط 318.5 درجة.

- تربية مطروح 318.5 درجة.

- آداب عين شمس 317.5 درجة.

- تربية مدينة السادات 317 درجة.

- تربية بنات عين شمس 316 درجة.

- تربية الفيوم 315.5 درجة.

- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5 درجة.

- تجارة دمياط 315 درجة.

- فنون جميلة (فنون) المنصورة 315 درجة.

- تربية أسوان 314 درجة.

- تجارة القاهرة 314 درجة.

- تجارة و إدارة أعمال حلوان 314 درجة.

- تجارة العريش 313.5 درجة.

- تربية المنيا 313 درجة.

- حقوق دمياط 312 درجة.

- آداب الإسكندرية 312 درجة.

- آداب حلوان 312 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5 درجة.

- تربية بني سويف 310.5 درجة.

- تجارة الإسكندرية 310.5 درجة.

- تربية العريش 309.5 درجة.

- تربية أسيوط 309.5 درجة.

- تجارة عين شمس 309 درجة.

- تربية الوادي الجديد 308.5 درجة.

- تربية (تعليم بتدائي) عين شمس 308 درجة.

- تربية جنوب الوادي بالغردقة 308 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308 درجة.

- آداب بنها 307 درجة.

- تربية جنوب الوادي 307 درجة.

- حقوق سوهاج 306.5 درجة.

- تربية سوهاج 306.5 درجة.

- تربية طفولة مبكرة بورسعيد 305.5 درجة.

- تجارة جنوب الوادي 305.5 درجة.

- تجارة المنصورة 305.5 درجة.

- تجارة الزقازيق 305.5 درجة.

- دار العلوم القاهرة 304 درجة.

- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 303.5 درجة.

- حقوق بورسعيد 303.5 درجة.

- آداب انتساب موجه القاهرة 303.5 درجة.

- آداب بنات عين شمس 302.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5 درجة.

- حقوق كفرالشيخ 302.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301 درجة.

- فنون جميلة (فنون) المنيا 301 درجة.

- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5 درجة.

- فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300 درجة.

- تربية طفولة مبكرة المنصورة 300 درجة.

- تجارة بنها 300 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300 درجة.

- آداب انتساب موجه عين شمس 300 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5 درجة.

- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299 درجة.

- آداب انتساب موجه العريش 299 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299 درجة.

- آداب و علوم إنسانية السويس 298.5 درجة.

- آداب المنوفية بشبين الكوم 298 درجة.

- تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5 درجة.

- آداب انتساب موجه الإسكندرية 297 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297 درجة.

- آداب دمياط 297 درجة.

- آداب الفيوم 297 درجة.

- تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5 درجة.

- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5 درجة.

- آداب المنصورة 296.5 درجة.

- تجارة كفر الشيخ 296 درجة.

- تربية (طفولة) كفر الشيخ 296 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296 درجة.

- تجارة بور سعيد 296 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5 درجة.

- آداب طنطا 295.5 درجة.

- سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5 درجة.

- آداب انتساب موجه حلوان 295.5 درجة.

- فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295 درجة.

- تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5 درجة.

- تربية (طفولة) عين شمس 294.5 درجة.

- تجارة أسوان 294.5 درجة.

- تجارة دمنهور 294 درجة.

- تجارة طنطا 294 درجة.

- تربية (طفولة) طنطا 293.5 درجة.

- تربية نوعية القاهرة 293.5 درجة.

- آداب الزقازيق 293.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5 درجة.

- تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5 درجة.

- آداب بورسعيد 293.5 درجة.

- آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293 درجة.

- آداب انتساب موجه بنها 292.5 درجة.

- تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5 درجة.

- آداب أسوان 292.5 درجة.

- تجارة السويس 292 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292 درجة.

- تربية (طفولة) السويس 292 درجة.

- آداب كفر الشيخ 291.5 درجة.

- تجارة بني سويف 291.5 درجة.

- انتساب موجه القاهرة 291.5 درجة.

- حقوق القاهرة 291 درجة.

- تربية طفولة مبكرة القاهرة 291 درجة.

- آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291 درجة.

- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5 درجة.

- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5 درجة.

- آداب دمنهور 290.5 درجة.

- حقوق المنيا 290 درجة.

- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290 درجة.

- تجارة أسيوط 289.5 درجة.

- تجارة مدينة السادات 289.5 درجة.

- تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5 درجة.

- تجارة سوهاج 288 درجة.

- تجارة انتساب موجه بنها 287.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه الزقازيق 286 درجة.

- تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 286 درجة.

- تجارة انتساب موجه المنصورة 285.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 285.5 درجة.

- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 285 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 285 درجة.

- تجارة انتساب موجه دمياط 284.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه دمنهور 284.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه أسوان 284 درجة.

- تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 283 درجة.

- تجارة انتساب موجه طنطا 283 درجة.

- آداب انتساب موجه الزقازيق 283 درجة.

- آداب انتساب موجه دمنهور 283 درجة.

- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283 درجة.

- آداب انتساب موجه طنطا 282.5 درجة.

- آداب انتساب موجه المنصورة 282.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 282.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282.5 درجة.

- آداب انتساب موجه الفيوم 282 درجة.

- تجارة انتساب موجه بورسعيد 282 درجة.

- تجارة انتساب موجه السويس 282 درجة.

- تجارة انتساب موجه بني سويف 281.5 درجة.

- حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5 درجة.

- آداب انتساب موجه كفر الشيخ 281.5 درجة.

- تجارة انتساب موجه العريش 281 درجة.

- تجارة انتساب موجه أسيوط 281 درجة.

- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 281 درجة.

- آداب انتساب موجه دمياط 280.5 درجة.

- آداب انتساب موجه بورسعيد 280.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) العريش 280 درجة.

- تجارة انتساب موجه سوهاج 280 درجة.

- آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 280 درجة.

- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 280 درجة.

- تربية (طفولة) دمنهور 279.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 279.5 درجة.

- آداب انتساب موجه أسوان 279 درجة.

- حقوق عين شمس 279 درجة.

- تربية نوعية الإسكندرية 278.5 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5 درجة.

- آداب بني سويف 278.5 درجة.

- آداب انتساب موجه بني سويف 277 درجة.

- حقوق انتساب موجه سوهاج 276.5 درجة.

- آداب أسيوط 275.5 درجة.

- آداب انتساب موجه أسيوط 275 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 275 درجة.

- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 274 درجة.

- آداب انتساب موجه الوادي الجديد 274 درجة.

- تربية نوعية عين شمس 274 درجة.

- تربية طفولة مبكرة الفيوم 274 درجة.

- آداب انتساب موجه المنيا 273.5 درجة.

- حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5 درجة.

- آداب المنيا 272.5 درجة.

- آداب انتساب موجه جنوب الوادي 272 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 272 درجة.

- حقوق حلوان 271.5 درجة.

- آداب انتساب موجه سوهاج 271.5 درجة.

- دار العلوم الفيوم 271.5 درجة.

- تربية طفولة مبكرة مطروح 271 درجة.

- آداب الوادي الجديد 270.5 درجة.

- حقوق انتساب موجه حلوان 270 درجة.

- تربية نوعية الزقازيق 270 درجة.

- تربية نوعية المنصورة 269.5 درجة.

- تربية نوعية طنطا 269.5 درجة.

- تربية طفولة مبكرة أسيوط 268.5 درجة.

- آداب جنوب الوادي 268.5 درجة.

- آداب سوهاج 268 درجة.

- حقوق بنها 268 درجة.

- دار العلوم انتساب موجه الفيوم 268 درجة.

- تربية نوعية كفر الشيخ 267.5 درجة.

- حقوق بني سويف 267.5 درجة.

- تربية (طفولة) سوهاج 267.5 درجة.

- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 267.5 درجة.

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 267 درجة.

- تربية طفولة مبكرة بني سويف 266 درجة.

- تربية نوعية بنها 266 درجة.

- حقوق انتساب موجه بنها 265 درجة.

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 265 درجة.

- تربية طفولة مبكرة المنيا 264.5 درجة.

- حقوق المنوفية بشبين الكوم 264 درجة.

- حقوق المنصورة 264 درجة.

- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 264 درجة.

- حقوق الزقازيق 263.5 درجة.

- حقوق الفيوم 263.5 درجة.

- دار العلوم المنيا 262.5 درجة.

- تربية (طفولة) أسوان 262.5 درجة.

- تربية (طفولة) جنوب الوادي 262.5 درجة.

- حقوق الإسكندرية 262.5 درجة.

- تربية (طفولة) العريش 262.5 درجة.

- حقوق طنطا 262 درجة.

- سياحة وفنادق مطروح 246.5 درجة.

- سياحة وفنادق الأقصر 246.5 درجة.

- سياحة وفنادق المنيا 246 درجة.

- سياحة وفنادق المنصورة 246 درجة.

- سياحة وفنادق الفيوم 246 درجة.

- سياحة وفنادق مدينة السادات 246 درجة.

- سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246.

- تربية رياضية بنين المنصورة 246 درجة.

- سياحة وفنادق بني سويف 246 درجة.

- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 245.5 درجة.

- خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 245 درجة.

- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244.5 درجة.

- تربية نوعية موسيقية المنيا 243.5 درجة.

- تربية نوعية فنية الإسكندرية 243.5 درجة.

- تربية رياضية بنات بنها 242.5 درجة.

- تربية فنية حلوان بالزمالك 241.5 درجة.