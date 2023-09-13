رحلات مصيفية للعريش ورأس البر قبل بداية العام الدراسي.. بـ600 جنيه فقط

قبل أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد، يحرص الكثيرون على السفر إلى إحدى المدن الساحلية برفقة العائلة أو الأصدقاء المقربين، لقضاء عطلة صيفية ممتعة، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة تحرص على توفير رحلات للشباب بأسعار مخفضة لعدد من المدن الساحلية المختلفة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن عدد من الرحلات للراغبين في السفر في رحلة مصيف خلال الفترة المقبلة في مدينتي العريش ورأس البر، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الرحلات والشروط المطلوبة، كالتالي:

1- رحلة العريش

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الفوج الرابع من رحلات اعرف بلدك إلى مدينة العريش، والتي يتم تنظيمها خلال الفترة التالية من 19 سبتمبر حتي 18 سبتمبر لشباب محافظات الجمهورية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

- مدة الفوج 4 أيام و 3 ليال.

- المرحلة العمرية من 18لـ40 عاما.

- قيمة الاشتراك 600 جنيه فقط من كل مشارك.

- الاستقبال يكون على وجبة الغداء.

- التسكين يكون بغرف رباعية.

- الاشتراك يكون من خلال الرابط الإلكتروني من هنـــــــــا.

- يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال أي فيزا بنكية.

- أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

2- رحلة رأس البر

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم رحلات إلى رأس البر خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري لمحافظة قنا، وجاءت التفاصيل كالتالي:

- مدة الفوج 5 أيام و 4 ليال.

- المرحلة العمرية من 18لـ40 عاما.

- قيمة الاشتراك 600 جنيها من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية برأس البر.

- التسكين بغرف رباعية.

- الاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة فجر يوم 24 سبتمبر.

الشروط الموحدة لرحلات وزارة الشباب والرياضة

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

- التجمع للتحرك الساعة السادسة صباحا من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين.

- سيتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، والمشاركون مسؤولين مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.