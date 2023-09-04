مصيف بلطيم يستقبل أكثر من 3 ملايين زائر بفصل الصيف.. ونسبة الإشغالات 75%

كشف محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، في مدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، أن مصيف بلطيم منذ بداية استقبال الزائرين والمصطافين في فصل الصيف قد استقبل أكثر من 3 ملايين زائر من مختلف محافظات مصر، علاوة على عدد كبير من الزائرين من الدول العربية الشقيقة، والأجنبية، وذلك للاستمتاع بأجواء المصيف الرائعة، وسحر وجمال الطبيعة المزينة بالتلال الرملية، والبساتين الخضراء، ومياه البحر الصافية.

نسبة الإشغالات 75%

وأضاف «محمود»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسبة إشغالات مصيف بلطيم حتى أمس الأحد قد بلغت بنحو 75%، أي بواقع 90 ألف مصطاف داخل أروقة وشاليهات المصيف، وذلك لقضاء عطلة الصيف مع أسرهم وعائلاتهم في فرح وسعادة بالغة.

شواطئ مجانية وخدمات متكاملة

وأوضح أن جميع شواطئ مصيف بلطيم الـ 6 مفتوحة أمام المواطنين للدخول بها مجاناً، وسط توافر عدد من المنفذين البحريين للتدخل حال حدوث حالات غرق، لافتاً إلى أن مصيف بلطيم يشهد حالياً إقامة عدد من الحفلات الغنائية التي تقام ليلاً داخل ميدان الزهراء، وذلك لإضفاء الفرحة والسعادة على جموع المواطنين.