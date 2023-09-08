مصيف الإسكندرية في «الويك إند».. تجنب هذا الشاطئ بسبب الزحام

إقبال كبير تشهده شواطئ الإسكندرية خلال إجازة عطلة نهاية الأسبوع في ثاني جمعة من شهر سبتمبر الجاري كونه شهر الذروة والإقبال الكثيف هربا من الحر، إذ تستقبل المدينة الساحلية يوميا الآلاف من محبي وعاشقي الإسكندرية، الأمر الذي يحتاج إلى وعي كبير للذهاب إلى الشواطئ الأقل إقبالا، مع العلم بحالة البحر لتجنب الغرق.

وبناء على ذلك تقدم «الوطن» خلال السطور التالية نصائح للمصطافين الوافدين على شواطئ الإسكندرية خلال إجازة «الويك اند» اليوم، لتجنب الازدحام ومعرفة الشواطئ ذات الكثافة الأقل، بالإضافة إلى حالة البحر، بحسب ما أعلنه تقرير منتصف النهار من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

نسب الإقبال على شواطئ الإسكندرية

تنقسم شواطئ الإسكندرية إلى قطاعين، أولهما شواطئ القطاع الشرقي والتي حققت نسب إشغال عالية، حيث تراوحت نسب الإشغال ما بين 40% إلى 80%، فيما كان الوضع أقل في شواطئ القطاع الغربي التي حققت نسب إشغال متوسطة ما بين 30% إلى 40%.

شاطئ ميامي كامل العدد

في ذات السياق، كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن اكتمال العدد في شاطئ ميامي العام والذي تبلغ تذكرته 5 جنيهات، لذا يجب تجنبه.

حالة البحر على شواطئ الإسكندرية

وعلى الرغم من أن شواطئ القطاع الشرقي بها ازدحام اليوم، إلا أنها الأكثر أمانا كونها وترفع الرايات الخضراء، أي أن الأمواج بها هادئة نسبيا، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي رايات صفراء، لذلك وجهت مصايف الإسكندرية نصيحة بعدم التوغل داخل مياه البحر والالتزام بالمساحات الآمنة المحددة للنزول، والاستماع الى تعليمات رجال الإنقاذ.