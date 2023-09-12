أسعار السمك في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-9-2023

شهدت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في المحلات والأسواق استقرارا مقارنة بسعر السمك أمس، ويتابعها أعداد كبيرة من المواطنين للتعرف على مستجدات أسعاره.

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم حسب آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر اليوم الثلاثاء، كما يلي.

سعر جمبري وسط: الكيلو بـ206 جنيهات.

سعر جمبري صغير: الكيلو بـ147 جنيها.

سعر الوقار: الكيلو بـ180 جنيها.

سعر القاروص: الكيلو بـ154 جنيها.

سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ133 جنيها.

سعر الكابوريا: الكيلو بـ98 جنيها.

سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ130 جنيها.

سعر قشر بياض: الكيلو بـ97 جنيها.

سعر سبيط: الكيلو بـ218 جنيها.

سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ101 جنيه.

سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ87 جنيها.

أسعار السمك البلطي

سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ78 جنيها.

سعر البلطي وسط: الكيلو بـ68 جنيها.

سعر البلطي صغير: الكيلو بـ54 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

سعر السردين المجمد: الكيلو بـ61 جنيها.

سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ81 جنيها.