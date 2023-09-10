أسعار السمك اليوم الأحد 10-9-2023.. «اعرف البلطي والبوري بكام»
كتب:
مارينا رؤوف
11:19 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
الأسماك
كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار السمك اليوم الأحد 10-9-2023 في الأسواق، إذ سجل أسعار سمك البلطي عند 60 جنيهًا للمستهلك.
وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم الأحد 10-9-2023، بحسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.
أسعار السمك اليوم الأحد 10-9-2023 بالأسواق
وتنقسم أسعار الأسماك في مصر بالمحلات، كالتالي:
سعر جمبري وسط: الكيلو بـ280 جنيها.
سعر جمبري صغير: الكيلو بـ230 جنيها.
سعر الوقار: الكيلو بـ154 جنيها.
سعر القاروص: الكيلو بـ125 جنيها.
سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ126 جنيها.
سعر الكابوريا: الكيلو بـ150 جنيها.
سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ220 جنيها.
سعر قشر بياض: الكيلو بـ80 جنيها.
سعر بياض ممتاز: الكيلو بـ95 جنيهات.
سعر سبيط: الكيلو بـ200 جنيه.
سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ93 جنيه.
سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ95 جنيها.
أسعار السمك البلطي
سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ80 جنيها.
سعر البلطي وسط: الكيلو بـ70 جنيها.
سعر البلطي صغير: الكيلو بـ60 جنيها.
أسعار الأسماك المجمدة في مصر اليوم
سعر السردين المجمد: الكيلو بـ75 جنيها.
سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ85 جنيها.
أسعار سمك البوري
سعر بوري وسط: الكيلو بـ113 جنيها.