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أسعار السمك اليوم الأحد 10-9-2023.. «اعرف البلطي والبوري بكام»

كتب:

مارينا رؤوف
11:19 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
الأسماك

الأسماك

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار السمك اليوم الأحد 10-9-2023 في الأسواق، إذ سجل أسعار سمك البلطي عند 60 جنيهًا للمستهلك.

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم الأحد 10-9-2023، بحسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم الأحد 10-9-2023 بالأسواق

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر بالمحلات، كالتالي:

سعر جمبري وسط: الكيلو بـ280 جنيها.

سعر جمبري صغير: الكيلو بـ230 جنيها.

سعر الوقار: الكيلو بـ154 جنيها.

سعر القاروص: الكيلو بـ125 جنيها.

سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ126 جنيها.

سعر الكابوريا: الكيلو بـ150 جنيها.

سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ220 جنيها.

سعر قشر بياض: الكيلو بـ80 جنيها.

سعر بياض ممتاز: الكيلو بـ95 جنيهات.

سعر سبيط: الكيلو بـ200 جنيه.

سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ93 جنيه.

سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ95 جنيها.

أسعار السمك البلطي

سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ80 جنيها.

سعر البلطي وسط: الكيلو بـ70 جنيها.

سعر البلطي صغير: الكيلو بـ60 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر اليوم

سعر السردين المجمد: الكيلو بـ75 جنيها.

سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ85 جنيها.

أسعار سمك البوري

سعر بوري وسط: الكيلو بـ113 جنيها.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.