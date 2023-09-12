موعد ومكان جنازة الفنانة كريمان.. ابنها يكشف التفاصيل

كشف رجل الأعمال شيرين مهدي موعد ومكان جنازة الفنانة كريمان، والدته، والتي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 86 عاما، بعد ما قدمت للسينما مجموعة من أشهر أعمالها الكلاسيكية قبل أن تختار بإرادتها الابتعاد تماما عن الأضواء لمدة قاربت الـ60 عاما من أجل زوجها ونجلها الوحيد.

ونعى شيرين مهدي والدته بكلمات مؤثرة قبل الإعلان عن موعد ومكان جنازة الفنانة كريمان، قائلا: «توفت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الأسطة»

موعد ومكان جنازة الفنانة كريمان.. غدا

وأوضح شيرين مهدي عبر تدوينة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد ومكان جنازة الفنانة كريمان، حيث من المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليها غدا الأربعاء في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد صلاة الظهر، على أن يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر.

الفنانة كريمان تعتزل الفن من أجل نجلها الوحيد

وكانت تزوجت الفنانة الراحلة كريمان من النائب محمود أبو النصر رئيس لجنه الخطة والموازنة في مجلس الشعب، وأنجبت نجلها الوحيد «شيرين»، واختارت بإرادتها الابتعاد عن الوسط الفني من أجل رعاية عائلتها خاصة أنها شعرت بمدى حاجة ابنها إليها في تلك الفترة وهو ما يتعارض مع طبيعة مواعيد تصوير الأعمال والسفر الدائم.