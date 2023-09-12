وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير يرفع القيمة السياحية لمدينة القاهرة

وصف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، المتحف المصري الكبير بالصرح العظيم والقيمة الثقافية التي ستُقدم للإنسانية، موضحا أن افتتاحه يعد قيمة مضافة للمنتج السياحي المصري، حيث يعزز من كون القاهرة منتج سياحي قائم بذاته، خاصة أنه قريب من مطار سفنكس وأهرامات الجيزة وسقارة ومنطقة القاهرة التاريخية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده «عيسى» اليوم خلال مشاركته بمعرض «Leisure» السياحي المقام بالعاصمة الروسية موسكو في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري، مع عدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الروسية من بينها، «روسيا اليوم بالعربي RT Arabic»، وبرنامج «نيوز ميكر»، وبرنامج «جسور»، إضافة إلى قناة «TV BRICS».

وأكد الوزير، أن روسيا تعبر واحدة من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياح لمصر.

المقصد السياحي المصري يتمتع بمقومات عديدة

وأشار «عيسى» إلى أن المقصد السياحي المصري يتمتع بمقومات سياحية متعددة، منها منتجات السياحة الثقافية والأثرية، والشاطئية والترفيهية، والعائلات، والمغامرات، فضلا عن امتلاكه المقومات التي يبحث عنها السياح الباحثين عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط.

الدور الترويجي لهيئة تنشيط السياحة

وتطرق «عيسى»، خلال الحوار إلى الدور الذي تقوم به هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، في الترويج للمقصد السياحي المصري، من خلال عدة وسائل ترويجية، من بينها تنفيذ حملات مشتركة مع منظمي الرحلات، وتنظيم رحلات تعريفية وغيرها من وسائل الترويج والتسويق، موضحا أن الوزارة تعمل بشكل فعال مع شركات الطيران المختلفة في العالم لحل أي مشكلات تواجههم، لزيادة عدد مقاعد الطيران سنوياً واستقبال الطلب المتوقع على زيارة المقصد السياحي المصري.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر، من خلال زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه عمل لمدة 30 عاماً كمصرفي، وأن صناعة البنوك هى صناعة خدمية وكذلك صناعة السياحة، حيث أن صناعة البنوك تخضع لرقابة وتنظيم الدولة، وصناعة السياحة يجب أن تكون كذلك، كما أعرب عن اعتزازه لخدمة بلده ونقل خبراته التي اكتسبها خلال عمله في صناعة البنوك إلى صناعة السياحة.

ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك

وأشار إلى زيارته لمدينة الأقصر الأسبوع الماضي وقيامه بتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك لإزالة الاتساخات والسناج وإظهار الألوان الأصلية لهذه الأعمدة، مثمناً الجهود التي يبذلها المرممون المصريون لترميم وصيانة الآثار المصرية، للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وإعادة صورتها الحضارية بما يليق بمكانتها وإمكانياتها وحضارتها العريقة.

وأشار إلى أن الإنفاق العام على مشروعات ترميم وصيانة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر أصبح يعتمد على التمويل الذاتي دون الاعتماد على موازنة الدولة، لافتاً إلى أنه تم زيادة حجم الإنفاق على تطوير هذه المواقع والمتاحف حرصاً على تحسين التجربة السياحية بها، وكذلك التعاون مع الزملاء في المجلس الأعلى للآثار لإعادة هيكلة أنشطة التمويل الموجودة ولا سيما من خلال تسعير تذاكر زيارة هذه المتاحف والمواقع بشكل مناسب.