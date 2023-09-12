وزير الآثار: نمو حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 40% خلال 6 أشهر

نظم نزيه النجاري، سفير مصر فى موسكو، حفلا لاستقبال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خلال مشاركته في فعاليات معرض Leisure المقام بموسكو، في الفترة من 12 حتى 14 سبتمبر، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير، وأحمد علي، مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فضلا عن مجموعة من منظمي الرحلات والشركات المصرية العاملين في السوق الروسي.

30 مليون سائح بحلول عام 2028

وذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ وزير السياحة استعرض خلال حفل الاستقبال، أبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر، وما تم إنجازه تنفيذا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مشيرا إلى أنّ هدف الوزارة حاليا هو تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح بين 25% لـ30% سنويا، والتي يقودها القطاع الخاص.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنّ وزير السياحة استعرض المؤشرات الإيجابية لحركة السياحة الوافدة لمصر خلال العام الجاري من الأسواق السياحية المختلفة، ومعدلات وأعداد السائحين الوافدين من السوق الروسي بشكل خاص، مشيرا إلى أنّ هناك نموا بنسبة 40% في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر، في الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

معدلات السياحة في مصر

وأشار عيسى خلال حفل الاستقبال، إلى أنّه بمقارنة الأرقام التي حققتها صناعة السياحة في مصر مع المؤشرات العالمية للسياحة، زادت معدلات السياحة بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، وفقا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.

وكان وزير السياحة والآثار، استهل زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو، أمس، بعقد عدد من اللقاءات المهنية لمناقشة سبل وآليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي، حيث التقى عددا من مسؤولي وممثلي أهم وكبار منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملين في السوق الروسي.