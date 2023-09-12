ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2901 شخص.. و5530 جريحا

أفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، بوجود ارتفاع في عدد ضحايا زلزال المغرب ليسجل 2901 شخص، وجرى دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحي إلى 5530، وفق آخر إحصائية حتى الساعة 1 ظهر اليوم الثلاثاء.

عدد ضحايا زلزال المغرب

ووفق المعلن فأن عدد ضحايا زلزال المغرب وهو الأعنف في تاريخ البلد العربي الشقيق، وصل لنحو 2901 شخص، وجرى دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحي إلى نحو 5530 شخصًا، وبلغ عدد الوفيات 1643 بإقليم الحوز في حين لم يجرى تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي الأقاليم المعنية.

وأوضحت وكالة أنباء المغرب، أن السلطات لا تزال تبذل جهودا حثيثة من أجل الوصول إلى المناطق الواعرة لإنقاذ المتضررين، وفتح الطرق التي تأثرت بسبب زلزال الحوز.

إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال المغرب

وترأس رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بوضع برنامج إعادة الإعمار وبناء المنازل المدمرة في المدن والقرى المتضررة من زلزال المغرب.

وصرح أخنوش، أن اللجنة استقرت على بدء وضع تصور لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وكيفية تعويض المصابين والمتضررين ممن فقدوا منازلهم، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان رسميًا عن التصور بشكل دقيق خلال الأيام المقبلة.

وأكد أنه حاليًا يجرى العمل على إيجاد حلول مؤقتة لإيواء المتضررين ممن فقدوا منازلهم بسبب زلزال الحوز حتى يتم الاستقرار على كيفية إعادة إعمار المباني المنهارة.