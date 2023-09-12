بعد زلزال المغرب.. هزات ارتدادية خفيفة تضرب ضواحي مراكش

بعد 4 أيام من الزلزال الأعنف الذي شهده المغرب، كشف المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، عن تسجيل هزات ارتدادية أمس واليوم بضواحي مراكش ذات مستوى ضعيف وغير محسوسة إلى محسوس بشكل ضعيف.

هزات ارتدادية بضواحي مراكش

وقال ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، إن الهزات الارتدادية التي تم تسجيلها أمس تتراوح درجاتها ما بين 2.7 و2.4 درجة على مقياس ريختر، وأقواها كانت شدتها 3.1 درجة على مقياس ريختر، وفق ما نشر بوكالة الأنباء المغربية.

وأضاف مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الأرضية خفيفة غير محسوسة مقارنة بسابقاتها، مضيفًا أننا نأمل ألا يكون هناك هزات أرضية تسبب هلع في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الهزات من الممكن أن تستمر بضعة أسابيع، لكنها في انخفاض مستمر، مؤكدًا أن 95% من تلك الهزات الارتدادية لن تشعر بها الساكنة، إلا في أحيان قليلة.

عدد ضحايا زلزال المغرب

وتواصل السلطات جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية بأنه في عدد ضحايا زلزال المغرب وصل بإقليم الحوز 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخصا.

وفي هذا السياق، كشف بيان الداخلية، أن عدد الوفيات بلغ 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة؛ في حين لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.