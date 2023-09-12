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«الداخلية»: ضبط المتهم بإنهاء حياة شقيقته في بورسعيد قبل هروبه من مسرح الجريمة

كتب:

محمد بركات
05:10 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
قوات أمنية.. أرشيفية

قوات أمنية.. أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بقتل شقيقته في بورسعيد، وجرى التحفظ عليه وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيق.

وتبلغ لمديرية أمن بورسعيد، من الأهالي، بوجود شخص يمسك سلاحا أبيض «سكين» عليه آثار دماء، وحاولوا الإمساك به.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه، وعُثر بحوزته على 2 سلاح أبيض «مطواة، سكين»، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته أقر بقتل شقيقته، لخلافات بينهما، واعتراضه على خطبتها ومعاملتها السيئة له، وجرى العُثور على المجني عليها بأحد العقارات بدائرة القسم وبها جرح ذبحي وطعني، وجرى نقل جثمانها إلى المستشفى.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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