إصابة 7 صيادين في حريق مركب بميناء بورسعيد بكفر الشيخ

أصيب 7 صيادين اليوم في احتراق مركب صيد من كفر الشيخ في غاطس البحر المتوسط في ظروف غامضة، وتم نقل المركب إلى ميناء الصيد ببورسعيد بعد السيطرة على النيران، كما تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد 4 مصابين وهم: رمضان السيد حسب النبي 26 سنة، مصاب بحروق بالساق الأيمن، وحالته مستقرة، وحسن علي التهامي صاحب المركب، مصاب بحروق في القدم اليسرى، وأيمن محمد إبراهيم كمون 39 سنة مصاب بدخول مسمار بباطن القدم اليمنى ومختار عبد ربه 38 سنة مصاب بحروق بباطن اليد اليسرى وكدمة بالمعصم كما أصيب 3 صيادين آخرين باختناق وهم عبد الرؤوف احمد مصطفى احمد شرابي 39 سنة ولطفي سلامة إبراهيم الخضرجي 43 سنة وعلي أحمد إسماعيل 49 سنة، وجرى إسعافهم بالميناء وجميعهم من برج البرلس بكفر الشيخ.

وتبين لرجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن مركب صيد ملك حسن علي التهامي، وكان المركب يقوم بالصيد في المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط على حدود بورسعيد، وقد احترق المركب في ظروف غامضة، وتلقت شرطة ميناء بورسعيد إشارة استغاثة من المركب.

نتج عن الحريق إصابة 7 أشخاص، حيث تعرض 3 منهم لحالات اختناق تم نقلهم إلى الميناء لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تم نقل 4 أشخاص آخرين للمستشفى لتلقي العلاج نظرًا لإصابتهم بحروق وكسور.

تم استخدام مواد كيميائية لإطفاء الحريق ومنع انتشار النيران مرة أخرى، وتتم حاليًا إجراء التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وأمرت النيابة العامة بسؤال المصاببن وشهود الواقعة واستكمال التحقيقات.