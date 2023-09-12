الإسعاف الليبي: لا نستطيع التواصل مع درنة بسبب انقطاع الاتصالات

أكد جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، عدم استطاعته التواصل مع فرق الإنقاذ في مدينة درنة المنكوبة شمال شرق ليبيا، بسبب انقطاع الاتصالات فيها، بحسب خبر عاجل أوردته فضائية «العربية» مساء اليوم الثلاثاء.

آلاف الضحايا والمصابين

وضرب إعصار دانيال ليبيا صباح أمس الاثنين، مُخلفا آلاف الضحايا والمصابين، وسط إعلان حالة الحداد في البلاد 3 أيام، وإعلان منطقة درنة منطقة منكوبة، وإعلان مصر والكويت والإمارات تقديم مساعدات طبية ولوجيستية لليبيا.